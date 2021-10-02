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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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روشتة كاملة للأطفال .. أطعمة لفتح الشهية .. وأكلات لتقوية المناعة .. ومشروبات لعلاج الإسهال

صحة الأطفال
صحة الأطفال

أطعمة لفتح شهية الأطفال 

أكلات لتقوية مناعة الأطفال 

مشروبات لعلاج الإسهال 

 

يبدأ فصل الخريف وتبدأ معه الأمراض وخاصة للأطفال، حيث يعاني الأطفال من سد الشهية ونزلات البرد بسبب ضعف  المناعة والتي يتبعها الإسهال.

وناشد الدكتور الشربينى محمد الشربينى، أخصائي الأطفال وحساسية صدر الأطفال، بالامتناع عن تقديم المقرمشات و الشوكولاتة والمياه الغازية الغنية بالمواد الحافظة لأنها تعمل على تقليل شهية الطفل لمدة أسبوع كامل والاعتماد على فواتح شهية طبيعية لتشجيع الطفل على الطعام.

فتح شهية الأطفال 

وقدم مجموعة من الأطعمة التي تساعد على فتح شهية الأطفال وهي كالآتي :

الفول السوداني المحمص

ينصح بتناول السوداني  بعد سن 5 سنين أو تناول زبدة الفول السوداني لأنها  غنية بالبروتين و تحفز الشهية بعد سن عام.

الزبادي

تقديم الزبادي سادة أو بالفواكه او بالعسل فيعتبر  غني بالبروبايوتكس والكالسيوم و يحفز الشهية و الجهاز المناعي أيضا.

التوابل

إضافة البهارات و التوابل مثل  الزعتر والريحان  والكركم والحبهان والقرفة من محفزات الشهية و ينصح باستخدامها  خلال تحضير الأكل.

الفِشار

من السناكس الصحية  التي تحفز الهضم و تجعل الطفل يشعر بالجوع.

الفواكه

مثل الرمان والبرتقال والخوخ و التفاح وعصائرها تساعد بشكل فعال في فتح  الشهية.

تقوية مناعة الأطفال 

1- الرضاعة الطبيعية مهمه جدا للطفل الرضيع لا تتسرعي في الفطام.

2- .إبعاد الأطفال عن أماكن التدخين والمدخنين.

3-  تثبيت موعد النوم أي التأكيد على أن يحصل  الطفل على قدر كافي للرضع وبموعد ثابت، ومن المعلوم أن قلة النوم تساهم في تحطيم جهاز المناعة.

4- اللعب في الهواء الطلق وليس بالغرف المغلقة.

5 - ضرورة الاهتمام بوجبة الفطور صباحًا وان تحتوي على منتجات الحبوب الكاملة والكالسيوم والبروتين كالحليب والبيض المسلوق والخبز الأسمر.

6- إعطاء الطفل كمية من الماء يوميًا، وتجنب المشروبات السكرية فهي تفقد الطفل الشهية.

7- يجب الاهتمام بالتنويع في الغذاء يوميًا والاهتمام بـالجزر والفاصوليا الخضراء والعدس والسمك والتمر والبطاطا و الرمان والفراولة والبرتقال والتفاح والسبانخ والكوسا والبروكلي.

8- يجب تعويد الطفل على ممارسة التمارين الرياضية البسيطة بعمر صغير حتى تصبح أسلوب حياة لأنها تساعد  على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تقوية جهاز المناعة في الجسم.

9- تعويد الطفل على العادات الصحية الصحيحة من( غسل اليدين قبل الأكل وبعده/ وبعد دخول الحمام وبعد اللعب / وغسل الأسنان والحفاظ على نظافتها بعد تناول الوجبات / والحرص على عدم تناول أي نوع من الأطعمة المكشوفة / وغسل الخضروات والفواكه قبل أكلها والاستحمام بشكل مستمر مع تغيير الملابس الداخلية) .

10-التعرض للشمس يوميًا مهم جدا وبشكل متوازن لأخذ فيتامين D و هو من أهم الفيتامينات المقوية للمناعة.

علاج الإسهال للأطفال 

وكشف مجموعة تقارير طبية أن الأطفال يفضل تقديم لهم المشروبات الساخنة عند إصابتهم بالإسهال خاصة في الخريف وهي كالآتي :

1- اليانسون.

2- النعناع.

3- الجنزبيل.

4- الشاي الأخضر.

5- البابونج.

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