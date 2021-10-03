نشرة الصحة والمرأة .. نصائح عند التعامل مع الأطفال بعد تعرضهم للعنف .. وتحذير من 3 عادات غذائية ضارة بالصحة

نشر موقع صدى البلد، أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..

تجنب هذه الأطعمة لتسببها في ارتفاع ضغط الدم

من منا لا يحب أن يتناول الأطعمة الحارة والمقلية؟ لكن هذه الأطعمة يمكن أن تكون ضارة بصحتنا وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

هاني الناظر يزف بشرى بشأن كورونا في الخريف

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن من خلال المتابعة المستمرة للوضع الحالي في مصر وعلى مستوي العالم يبدو أن الموجة الرابعة من كورونا والتي نمر بها حاليا وخلال الفترة القادمة من فصل الخريف سوف تكون أخف وطأة واقل حدة من الموجات الثلاث الماضية.

احميه من الإدمان والتدخين .. نصائح للتعامل مع الطفل بعد تعرضه للعنف

يصادف اليوم السبت 2 أكتوبر اليوم العالمي للاعنف، والذي يتم من خلاله تقديم التوعية اللازمة للأشخاص حول العالم لحمايتهم لعدم تعرضهم للأذى المادي أو المعنوي.

طريقة عمل الفراخ بالكبدة .. ووصفات متنوعة لأشهر أكلات الدجاج

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الفراخ بالكبدة لأنها من أكثر الأكلات الشهية التى يحبها الصغار والكبار بفضل مذاقها المميز والمختلف عن باقي وصفات الفراخ التقليدية.