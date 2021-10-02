تاج الدين: الرئيس يتابع شخصيا تطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين|فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن وزارة الصحة تتابع تطورات تطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل الجامعات بلقاحات كورونا .

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، أن الرئيس السيسي يتابع ملف تطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات بشكل شخصي”.

وتابع عوض تاج الدين :" الدولة المصرية مهتمة بتطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات ، إضافة إلى تطعيم المدرسين في المدارس ".

واكمل عوض تاج الدين :" وزارة الصحة فتحت مراكز الشباب ومراكز الجامعات وفتح 1100 مركز للتطعيم في كافة أنحاء الجمهورية أمام طلاب الجامعات للتسجيل والتطعيم في نفس الوقت".



ولفت محمد عوض تاج الدين:" دخل مصر كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم طلاب الجامعات بالكامل “، مضيفا:” هناك متابعة دقيقة من اللجنة العليا لإدارة الأزمة للوضع الوبائي في مصر خاصة مع دخول المدارس ".

