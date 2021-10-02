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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تاج الدين: الرئيس يتابع شخصيا تطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين|فيديو

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن  وزارة الصحة تتابع تطورات تطعيم  طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل الجامعات  بلقاحات كورونا .

 

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، أن  الرئيس السيسي يتابع ملف تطعيم طلاب الجامعات  وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات بشكل شخصي”.

 

وتابع عوض تاج الدين :"  الدولة المصرية مهتمة بتطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات ، إضافة إلى تطعيم المدرسين في المدارس ".

 

واكمل عوض تاج الدين :" وزارة الصحة فتحت مراكز الشباب ومراكز الجامعات وفتح 1100 مركز للتطعيم في كافة أنحاء الجمهورية أمام طلاب الجامعات  للتسجيل والتطعيم في نفس الوقت".


ولفت محمد عوض تاج الدين:"  دخل مصر كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم  طلاب الجامعات  بالكامل “، مضيفا:”  هناك متابعة دقيقة من اللجنة العليا لإدارة الأزمة للوضع الوبائي في مصر خاصة مع دخول المدارس ".
 

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