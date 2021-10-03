تعليق عمر هريدي على بطلان انتخابات الزمالك بعد تقدمه للترشح.. فيديو

علق عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والذي تقدم بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك في اليوم الأول، على قرار بطلان الدعوة لإجراء انتخابات القلعة البيضاء.

وقال عمر هريدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك، عقدت اجتماع كمجلس إدارة وأخذت قرار بالدعوة لإجراء انتخابات وتم إرسال المحضر إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.

وأضاف عمر هريدي، أنه منذ أكثر من 20 يومًا، أعتمدت اللجنة الأولمبية قرار مجلس إدارة نادي الزمالك ولم تبدي أي تحفظات على انتخابات القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار مجلس الإدارة بعد تحديد المواعيد الرسمية.

عمر هريدي: سأتقدم بطعن على قرار بطلان الإعلان عن فتح باب الترشح:

وتساءل خلال حديثه بقناة صدى البلد، عن سبب عدم البت والإعلان عن قرار الجهة الإدارية خلال الفترة السابقة؟، معلقًا: «هذا مؤشر لعدم إتمام الانتخابات وهذا الأمر غير مقبول وغير مبرر ويثير علامات الاستفهام للجهة الإدارية».

وأكد هريدي أنه سيتقدم بطعن على قرار بطلان الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لإلغاء قرار المديرية، وأنه سيطلب تعويضًا ماليًا بسبب الخسائر التي تكبدها.