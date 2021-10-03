قرار عاجل من الزمالك بشأن انتخابات النادي

أكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن انتخابات ناديه لن تقام يوم ١٩ نوفمبر المقبل بعد الأنباء التي ترددت حول بطلان عمومية الزمالك.

وأشار السمري عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن الانتخابات ستتأجل وسيتم عقدها بعد ٤٥ يوماً بمجرد اعتماد فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وأوضح أن الموعد الأقرب حال فتح باب الترشح في نهاية شهر أكتوبر الجاري سيكون إجراء الانتخابات منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أن اللجنة الحالية قد تمتد لعام آخر في الفترة القادمة وفقا لرؤية وزارة الرياضة والتنسيق مع اللجنة الحالية.