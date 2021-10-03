عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. الزمالك : لم يصلنا خطاب الجهة الإدارية ببطلان العمومية

شعار الزمالك
شعار الزمالك

أكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن ناديه لم يتلق اي خطاب رسمي من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بخصوص بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وقال السمري عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الجهة الإدارية قد تكون ارتأت أن يتم منحها لبعض الوقت من أجل تنقية الأعضاء وتحديد من له حق الترشح وحق التصويت.

وأوضح أن الأمور مسألة وقت لانعقاد العمومية في الفترة القادمة.

وأرسلت  مديرية الشباب والرياضة بالجيزة،  خطابا رسميا الي نادي الزمالك يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.


يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها وحضور الجمعية العمومية للنادي.


وعليه رأت الجهة الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي ان يتم إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك ، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.

و كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك ، عن  مصير انتخابات النادي والخطوات المقبلة لحل الأمر .

واكد المصدر أن الازمه جاءت بسبب عدم وجود كشوفات بعدد الأعضاء التي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وان هذا خطأ كبير وكان يجب الإنتباه لها من قبل الإعلان .

وأكمل المصدر حديثه لصدي البلد أن  الموقف الحالي القيام بعملية حصر للأعضاء الذين يحق لهم التصويت ، وان اللجنة الحالية التي تتولى إدارة النادي، تقوم  بتسليم مديرية الشباب والرياضة الكشف للإطلاع عليه والقيام باعتماده.

وأشار المصدر أن بعد الانتهاء من تلك الإجراءات يتم الموافقة على فتح باب الترشح من جديد، وبدء العملية الانتخابية.

وتستمر اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب في عملها لحين انتهاء الإجراءات وفتح باب الترشح مرة أخرى.

ترشيحاتنا

وفاء عامر: بحب الفن أكتر من نفسي وممكن أمثل من غير فلوس.. فيديو

10 مليارات دولار.. شروط إيران لقبول المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

ميدو: لو أي مدرب اتخذ القرارات التي اتخذها كيروش "كان ادبح"

"سورية وملهاش أهل هنا".. شاب يعلن موافقته على زواج والدته ويكشف تفاصيل مثيرة| شاهد

على النظام البلجيكي.. رابطة الأندية توضح نظام الدوري الموسم المقبل

قرار عاجل من الزمالك بشأن انتخابات النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريًا في دمنهور.. صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

ما حقيقة وجود دواء لعلاج فيروس كورونا؟ .. مستشار الرئيس للصحة يجيب

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

طريقة عمل الفراخ بالكبدة .. ووصفات متنوعة لأشهر أكلات الدجاج

الكشف عن هوية الجاني صدم الجميع.. مَن قاتل عروس قليوب ليلة حنتها؟

تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

فيديو

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

تحذير للمرضعات "لا تُجرين عمليات جراحات السمنة" .. شاهد

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ