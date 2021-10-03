مفاجأة.. الزمالك : لم يصلنا خطاب الجهة الإدارية ببطلان العمومية

أكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن ناديه لم يتلق اي خطاب رسمي من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بخصوص بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وقال السمري عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الجهة الإدارية قد تكون ارتأت أن يتم منحها لبعض الوقت من أجل تنقية الأعضاء وتحديد من له حق الترشح وحق التصويت.

وأوضح أن الأمور مسألة وقت لانعقاد العمومية في الفترة القادمة.

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، خطابا رسميا الي نادي الزمالك يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.



يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها وحضور الجمعية العمومية للنادي.



وعليه رأت الجهة الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي ان يتم إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك ، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.

و كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك ، عن مصير انتخابات النادي والخطوات المقبلة لحل الأمر .

واكد المصدر أن الازمه جاءت بسبب عدم وجود كشوفات بعدد الأعضاء التي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وان هذا خطأ كبير وكان يجب الإنتباه لها من قبل الإعلان .

وأكمل المصدر حديثه لصدي البلد أن الموقف الحالي القيام بعملية حصر للأعضاء الذين يحق لهم التصويت ، وان اللجنة الحالية التي تتولى إدارة النادي، تقوم بتسليم مديرية الشباب والرياضة الكشف للإطلاع عليه والقيام باعتماده.

وأشار المصدر أن بعد الانتهاء من تلك الإجراءات يتم الموافقة على فتح باب الترشح من جديد، وبدء العملية الانتخابية.

وتستمر اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب في عملها لحين انتهاء الإجراءات وفتح باب الترشح مرة أخرى.