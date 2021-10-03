ضبط 4 شباب رقصوا شبه عراة فى حفل منقولات زفاف بنجع حمادى

ألقت أجهزة الأمن بـ قنا ، القبض على ٤ شباب لرقصهم شبه عراه على أنغام الدى جى، خلال مشاركتهم فى حفل نقل متعلقات عروس لمنزل زوجها بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى.



كما شهد الحفل ، حمل الشباب لأسلحة بيضاء واستخدام مواد مشتعلة خلال مرورهم بين المواطنين بشوارع القرية وسط حالة من الاستياء تجاه الأفعال المخالفة لعادات و تقاليد القرية.

جرى القبض على الشباب من قبل قوة أمنية بمركز شرطة نجع حمادى ، و جارى التحقيق معهم بشأن التهم الموجهة إليهم والتى تتضمن حمل سلاح أبيض وارتكاب أعمال غير لائقة أخلاقياً .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ قنا ، تداولوا صور لعدد من الشباب يتراقصون وهم شبه عراه بشكل غير لائق خلال حفل نقل متعلقات زوجية.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقطات من الحفل

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