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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 شباب رقصوا شبه عراة فى حفل منقولات زفاف بنجع حمادى

لقطات من الحفل
لقطات من الحفل

 

 

ألقت أجهزة الأمن بـ قنا ، القبض على ٤ شباب لرقصهم شبه عراه على أنغام الدى جى، خلال مشاركتهم فى حفل نقل متعلقات عروس لمنزل زوجها بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى.


كما شهد الحفل ، حمل الشباب لأسلحة بيضاء واستخدام مواد مشتعلة خلال مرورهم بين المواطنين بشوارع القرية وسط حالة من الاستياء تجاه الأفعال المخالفة لعادات و تقاليد القرية.  

 

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جرى القبض على الشباب من قبل قوة أمنية بمركز شرطة نجع حمادى ، و جارى التحقيق معهم بشأن التهم الموجهة إليهم والتى تتضمن حمل سلاح أبيض وارتكاب أعمال غير لائقة أخلاقياً .

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ قنا ، تداولوا صور لعدد من الشباب يتراقصون وهم شبه عراه بشكل غير لائق خلال حفل نقل متعلقات زوجية.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

لقطات من الحفل

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الشباب قنا شباب شبه عراه ضبط عروس نجع حمادى النجاحية الدى جى حفل نقل متعلقات

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