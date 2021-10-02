ماس كهربائي يتسبب فى اندلاع حريق منزلين بقنا

تسبب ماس كهربائي ، فى اندلاع حريق بمنزلين ، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين ، بقرية خوالد أبوشوشه التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد باندلاع حريق فى منزلين بقرية خوالد أبوشوشة، تسبب فى تلفيات مادية دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

تبين أن المنزل الأول مكون من طابق واحد بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك ابراهيم حسن عباس ٣٧ عاماً ، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة، و المنزل الثانى من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك المواطن نصر الدين حسن عباس ٦٠ عاماً، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى ، مدير الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، و تمكنت قوات الحماية، من السيطرة على الحريق قبل الامتداد للمنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.