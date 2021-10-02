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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي يتسبب فى اندلاع حريق منزلين بقنا

صدى البلد

 

تسبب ماس كهربائي ، فى اندلاع حريق بمنزلين ، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين ، بقرية خوالد أبوشوشه التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا .

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد باندلاع حريق فى منزلين بقرية خوالد أبوشوشة، تسبب فى تلفيات مادية دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

 

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تبين أن المنزل الأول مكون من طابق واحد بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك ابراهيم حسن عباس ٣٧ عاماً ، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة، و المنزل  الثانى من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض على مساحة قيراط ملك المواطن نصر الدين حسن عباس ٦٠ عاماً، عامل عادى ، و الخساير غرفة نوم و بعض أدوات المعيشة.

 

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى ، مدير الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، و تمكنت قوات الحماية، من السيطرة على الحريق قبل الامتداد للمنازل المجاورة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

حريق قنا ماس كهربائي أبوتشت خوالد أبوشوشة اندلاع حريق المواطنين

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