هل يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ؟ علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، يقع طلقة واحدة وهذا هو المعمول به في الفتوى.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الزوج لو نوى بطلاقه بأنه يريد الطلاق نهائيا بدون رجعة ، فعليه أن يذهب للمأذون ويخبره بنيته ويوثق الطلاق ثلاثا.

وأشار إلى أن المأذون لو أخطأ في كتابة رقم الطلقة، فبدلا من أن يكتبها الطلقة الثانية ، أخطأ وكتبها الثالثة، فالحل في هذه الحالة أن يذهب الجميع للقاضي والذي يقوم بدوره بعمل الإجراءات المتبعة والإثباتات التي تفيد بان هذه الطلقة هي الثانية وليس الثالثة.

وقوع الطلاق ثلاثا

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،إنَّ مِن الفقهاء مَنْ يُفتي بدون مراعاة أحوال الناس، ودون مراعاة تماسك الأسرة والحفاظ عليه، وقد نبَّهنا على ذلك في كلمتنا في مؤتمر دار الإفتاء.

وأضاف الطيب، في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية، أنه يجب على مَن يُفتي الناس أن تكون لديه من الخبرة الواقعية والمجتمعية التي تؤهله إذا ما سُئل عن حادثة معينة أن يعرف الحادثة بظروفها وملابساتها وما يترتب عليها من منافع أو مصالح أو أضرار على الواقع، ومن هذا المنطلق ضربت مثلًا بمسألة الطلاق الثلاث.

وأوضح أن ما عليه الجمهور أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات في لفظ واحد كأن قال لها أنت طالق طالق طالق أو قال لها أنت طالق بالثلاثة فإن هذا الطلاق يقع ثلاثًا، وبه تنتهي العلاقة الزوجية تمامًا، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر وطلقها.

وأشار إلى أن هذا الحكم ربما كان مقبولًا قديمًا؛ لأن الناس كانوا يتهيبون التلفظ بالطلاق، فلم يكن الوضع على ما نراه الآن من حلف الناس بالطلاق -والطلاق بالثلاثة- في مصالحهم اليومية والحياتية؛ لتأكيد كلامهم أو أنهم صادقون، فمثلًا لو اختلفوا في السوق على سلعةٍ ما حلفوا بالطلاق ثلاثًا، ويكون ذلك سببًا في هدم أسرة وتشريد أطفال وخراب بيوت، مع أن المفروض على منْ أراد الحلف أن يحلف بالله -عز وجل.

