الدكتورة وفاء البيه تحصل على وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس .. تفاصيل

كشفت الدكتورة وفاء البيه ، أستاذ الادب الإيطالي والحاصلة على وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس ، عن تفاصيل حصولها على الجائزة .

وقالت الدكتورة وفاء البيه ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إن الوسام يعتبر من أقدم الأوسمة الإيطالية ، وهو يمنح للإبطاليين الذين يعيشون خارج بلدهم ، ويساهمون في نشر الثقافة الإيطالية بالعالم ، وفقا لحيثيات العمل الاكاديمي ، ومجهودات الترجمة .

وتابعت الدكتورة وفاء البيه ، أن عملها منذ التخرج في الجامعة ، وأن إدراكها لكم المجهودات التي حققتها بالعمل الاكاديمي جاء بعد حصولها على الجائزة .

وأردفت : درست اللغة الإيطالية في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ، وبعدها دخلت كلية الالسن واخترت اللغة ، معقبة: " الشخصية والتكوين وحب العمل واللغة ساهم في حصولي على الجائزة" .

واسترسلت : الثقافات منقذ في زمن الوباءات ، وعدم القدرة على التواصل المباشر ، بمد جسور افتراضية ثقافية .