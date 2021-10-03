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رئيس التحرير
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محافظات

خلال اجتماعه برؤساء المراكز والأحياء

محافظ أسيوط يؤكد على زيادة معدلات الأداء في تقنين أراضي الدولة

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف العمل في منظومة تقنين أراض املاك الدولة والعمل على تحسين وزيادة معدلات الأداء والانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم اقرارها طبقاً للقانون وبناءً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، والعميد محمد صلاح ابوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة ، وأحمد شوقي مدير إدارة املاك الدولة بالمحافظة ، ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين اراض املاك الدولة بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة املاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية..
وقد ناقش الاجتماع ؛ آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والإنتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017وتحصيل مستحقات الدولة مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض املاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد رؤساء المراكز والمدن تقنين أراضي أملاك الدولة تقنين أملاك الدولة

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