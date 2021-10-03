مبادرات لتنمية مهارات التلاميذ بمدارس العريش

تنفذ إدارة العريش التعليمية شمال سيناء، عدد من المبادرات بهدف تنمية مهارات التلاميذ في اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعربية والشعر .. حيث يجري حاليا تنفيذ " ورقة وقلم " في جميع مدارس الإدارة ، وذلك لتعويض التلاميذ الفاقد التعليمى بسبب ظروف جائحة كورونا، تحت إشراف توجيه اللغة العربية بإدارة العريش التعليمية .

وأكدت منى أبو المعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية على أهمية المبادرة ودورها في خدمة العملية التعليمية ، وتعاون الجميع من أجل نجاحها، مشيرة إلى أنها تعتبر بداية مبشرة من جميع المختصين للنهوض بالمدارس وخدمة التلاميذ والعملية التعليمية .. الي جانب ما تم تنفيذه من مبادرات بهدف تنمية المهارات الأساسية للغات لدي التلميذ ، و تنمية حاسة الابداع لدى التلاميذ ، وتعريف التلميذ وولى الأمر بأهمية القراءة والكتابة .



المستوى التعليمي

وأشار إسماعيل عايش موجه اللغة العربية والمشرف على أن فكرة المبادرة جاءت بعد تدنى المستوى التعليمي للتلاميذ في اللغة العربية بسبب انقطاعهم عن الدراسة نتيجة لفيروس كورونا .. حيث قامت المبادرة على 3 مستويات :

بداية من الحروف الهجائية والتأسيس للطفل حتى يصل الى المستوى الثانى وهو الظواهر اللغوية واستكمال بقية التأسيس السليم لاتقان القراءة والكتابة ، وكان المستوى الثالث عبارة عن قرص مدمج عن القواعد النحوية .. ويتم تخصيصها للتلميذ المتفوق الذي يعقد له اختبار قبلى لتحديد مستواه الذي سيندرج تحته .



ومن جانبه .. أكد الدكتور محمد ابراهيم آدم مسؤول متابعة الموهوبين بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي ، انه تم تنفيذ مسابقة ” المتنبى الصغير في الشعر لاكتشاف الموهوبين في فن إلقاء وكتابة الشعر بمدارس المرحلتين : الابتدائية والاعدادية على مستوى إدارة العريش التعليمية لتحقيق الطلاقة اللغوية لدى التلاميذ الموهوبين في الشعر.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المشاركين الى 3 مجموعات : الأولي من تلاميذ الصف الأول الى الرابع الابتدائى ، والثانية من تلاميذ الصف الخامس الى السادس الابتدائى ، والثالثة من طلبة وطالبات الصف الأول الى الثالث الاعدادى .. حيث تم اختيار 5 فائزين من كل مستوى لتكريمهم وفوزهم بالجوائز .

