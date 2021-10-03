تساقط الشعر والتهابات بالجلد.. استشاري يكشف أعراضا جديدة لفيروس كورونا

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى الصدر بالعباسية السابق، إن الاكتئاب والحالة النفسية بعد التعافي من كورونا، كان أكثر في الموجة الأولى بسبب أن الإصابة بكورونا كانت مثل "وصمة العار".

وأضاف استشاري الأمراض الصدرية، خلال استضافته فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أغلب الأعراض التي تستمر مع المصاب بفيروس كورونا، بعد تعافيه، هي أعراض نفسية، مثل "تساقط الشعر، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وحساسية الجلد"، وتختفي مع العلاج والوقت، فيما عدا إذا كان الالتهاب أدى إلى تليف في الرئة.

وأشار استشاري الأمراض الصدرية، إلى أنه يتم السماح بتطعيم أى شخص فوق الـ 18 عاما بلقاح فيروس كورونا، رغم من أن العالم فى الخارج بدأ يعطى بداية من 12 عاما، وذلك بناءً على تجارب ودراسات، لم تحدث فى مصر حتى الآن.

وأكد أن هناك العديد من الفئات التى لا يجب أن تحصل على لقاح فيروس كورونا، ومنها: أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة ناتجة عن بعض الأدوية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين شعروا بهبوط حاد وهبوط فى الضغط تماما، عند حصولهم على نوع حقن معينة، ويتم إعطاؤهم كورتيزون للعلاج من هذه الحساسية، وهذه هى الحساسية الشديدة.