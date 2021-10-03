محافظ الوادي الجديد يستقبل ضيوف المحافظة احتفالاَ بالعيد القومي الـ 62

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ ، صباح اليوم، لفيف من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة باحتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

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وقام الوفد الذي ضم اللواء عبد المنعم البنا وزير الزراعة الأسبق ومحافظي الوادي الجديد السابقين ومنهم اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي واللواء محمود خليفة وعدد من أبناء المحافظين الراحلين ومنهم اللواء أحمد وصفي و المستشار ياسر التلاوي و المهندس فاروق البرنس، بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة والتي تم إنشائها على أحدث الخدمات الترفيهية والرياضية كمتنفس حضاري للمواطنين يمزج ما بين التصميم العصري والتراث الواحاتي، كما تضم تصميم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية علي مستوى الجمهورية، لزيادة وعي الشباب ثقافياََ و تاريخيا.

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