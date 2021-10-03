ضبط مصنعين و3 محلات بيع أعلاف غير مرخصة بالدقهلية

تمكنت حملة مكبرة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة المختصة بالدقهلية من ضبط مصنعين وثلاث محلات غير مرخص لبيع الأعلاف وتقوم بإنتاج اعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة.

وكانت معلومات قد وردت عن وجود عدد (2) مصنع لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها و(3) محلات للاتجار فى الاعلاف) بمحافظة الدقهلية يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.

فيما تم تشكيل حمله شارك فيها كلاً من العميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات, والعميد شريف ناصر من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, والمقدم أحمد عطيه من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية امن الدقهلية, والمهندس عبد العزيز امام مدير عام الادارة العامة للاغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس محمد احمد فوزى مدير عام الانتاج الحيوانى بمديرية زراعة الدقهلية, محمد فوزى عقل رئيس قسم الانتاج الحيوانى بادارة طلخا بمديرية الزراعة بالدقهلية.

فيما تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ285 طن وقد تم احالة الامر الى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

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