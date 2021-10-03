محافظ البحيرة ووزير الشباب يتفقدان عددا من المشروعات القومية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة، جولة تفقدية النادي الرياضي الاجتماعي بوادي النطرون المقام على مساحة ٢٢ فدانا وتابع أعمال إنشاء ١٠٠ محل بسور النادي بنظام الطرح الاستثماري.

كما قاما بوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الجديدة والتي من المقرر أن تضم المشاريع التالية :-

- قاعة احتفالات ومؤتمرات على مساحة ٣٠٠٠م لإقامة حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والمناسبات كما تضم عدة قاعات رئيسية قاعة الشخصيات رفيعة المستوى وقاعة المؤتمرات الرئيسية وقاعة افراح صيفية .

- انشاء فندق ٣ نجوم يتكون من ٤ طوابق مقسمة إلى ٥٠ وحدة (٥ سويت - ٣ جناح - ٤٢ غرفة) كما يحتوي على صالة استقبال كبار الزوار بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات وندوات.

- إنشاء ملاهي وحديقة للأطفال على مساحة ٢٢٠٠م عبارة عن إقامة حديقة للأطفال وحمام سباحة للأطفال ومنطقة ملاهي والعاب لخلق بيئة نظيفة وآمنة وصحية مناسبة للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم .

- إقامة ملعب كرة قدم قانوني على مساحة ١٢٠م x ١٣٠م للقدرة على تكوين فريق كرة قدم متكامل على القدر الكافي للمنافسة على البطولات بجانب عمل استاد يليق باستقبال الفرق الأخرى وإقامة المحافل الرياضية .

- إقامة عدد من الملاعب الخماسية ملعب تدريبي بعشب صناعي على مساحة ٢٥٠٠م حسب المواصفات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة حيث تشمل كافة المرافق من حمامات وكافتريا وغرف ملابس .

- انشاء مجمع ترفيهي على مساحة ٥٠٠م عبارة عن مبنى متعدد الأغراض يتكون من ٤ طوابق مجهزة تتمثل في ( صالة العاب بولينج - صالة بلياردو وتنس - صالة جمنازيوم) بالإضافة إلى مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار .

- إقامة حمامات سباحة متعددة عبارة عن حمام سباحة أوليمبي على مساحة ٣٠٠٠م وحمام سباحة نصف اولمبي على مساحة ٢٠٠٠م .

- انشاء ملعب كرة السلة على مساحة ٢٥٠٠م لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الهاوي والمحب للرياضة والعمل على تكوين فرق من الأعمار المختلفة للقدرة على المنافسة .

- انشاء ملعب ثلاثي اكريليك على مساحة ٢٥٠٠م عبارة عن كرة سلة وكرة طائرة وكرة يد .

كما استمعا إلى شرح تفصيلى عن الأعمال المزمع تنفيذها وفق أحدث النظم السياحية وأحدث الطرز العالمية للوصول إلى نادي دولي ،وذلك لخدمة الأنشطة الرياضية و كمتنفس للمواطنين من أبناء المركز والمترددين والزوار وخاصة وجودة ضمن مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.

وأشار المحافظ إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال مراكز الشباب والأندية، مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورا ملحوظا فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ البحيرة إلى ضرورة توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة تأهيل الشباب وإعداد الأبطال لأهميتها و مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية

واكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، لتوفير كافة ما يحتاجونه من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقرى والمدن .



واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في ظل الإنجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جنباً إلي جنب مع متابعة البرامج والمشروعات المقدمة لأبناء مصر داخل تلك المنشآت.

حضر الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ود إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندس السيد حمزة - رئيس مدينة وادى النطرون وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية.

