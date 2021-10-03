تونس.. توقيف برلماني إخواني وإعلامي بتهمة التطاول على الرئيس

بأمر القضاء العسكري

ألقت الشرطة التونسية، اليوم الأحد، القبض على النائب الإخواني المجمد عضويته، عبد اللطيف العلوي وعلى مذيع تلفزيوني، بعد تحريضهما على الرئيس قيس سعيد وتطاولهما عليه.

وحسب ما ذكرته قناة "العربية"، قال المحامي سمير بن عمر، إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض على العلوي عضو البرلمان عن ائتلاف الكرامة، والمذيع عامر عياد بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الرئيس والجيش" بعد بث برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية الموالية لحركة النهضة الإخوانية.

يذكر أن محطة "الزيتونة" تعمل خارج إطار القانون وتبث دون الحصول على ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

يأتي هذا الإجراء بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه في 25 يوليو الماضي، ورحب كثير من التونسيين بهذه الإجراءات الاستثنائية.

ومنذ يوليو الماضي، اعتُقل عدد قليل من البرلمانيين بتهم قديمة بعد رفع الحصانة عنهم.

وفي سياق مصل، انطلقت صباح اليوم الأحد، مسيرة مؤيدة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة على النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع المشاركون في مسيرة تأييد الرئيس التونسي شعارات مناهضة لحركة النهضة الإخوانية، مطالبين بمحاكمة زعيمها راشد الغنوشي.

وردّد المحتجون شعارات :"يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و "لا لا للأحزاب.."، مطالبين بحل البرلمان.

وكانت أحزاب حركة الشعب والتحالف من أجل تونس والتيار الشعبي، دعت أنصارها في وقت سابق إلى المشاركة في مسيرات ووقفات بمختلف الولايات داعمة للرئيس قيس سعيد.