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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بيت الزكاة والصدقات يساهم في تحمل تكلفة تركيب صمام لحالة حرجة لسيدة مسنة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر

ساهم بيت الزكاة والصدقات في تحمل جزء من تكاليف  عملية كانت تحتاج تدخلا جراحيا سريعا لتركيب صمام لسيدة مسنة، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب ، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بتقديم الدعم لغير القادرين ومستحقي الزكاة . 

 

وقام بيت الزكاة والصدقات بالمساهمة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لإجراء العملية الجراحية للسيدة المسنة ، والتي كانت في حاجة لتركيب صمام لها إنقاذا لحياتها.

 

وتم بالفعل إجراء عملية تغيير الصمام بنجاح ،  وتم متابعة حالتها الصحية من بيت الزكاة والاطمئنان عليها بعد إجراء الجراحة الناجحة.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص بيت الزكاة على تقديم الخدمات الصحية للحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخل سريع.

بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات

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