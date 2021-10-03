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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 عروض فى اليوم السادس من المهرجان القومى للمسرح بدورته الـ 14

صدى البلد

يشهد اليوم السادس من فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحى المصرى)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتى تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالى، تقديم 6 عروض مسرحية.


وتبدأ أولى عروض اليوم بتقديم العرض المسرحى "مشعلوا الحرائق" إنتاج مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وهو تأليف ماكس فريش، إخراج محمد مرسي إبراهيم، فى تمام السادسة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وعلى مسرح الجمهورية يعرض فى السادسة مساء، العرض المسرحى "وفاة بائع متجول" إنتاج فرقة طيبة المستقلة، تأليف آرثر ميللر، إعداد وإخراج سعيد مدكور.

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وفى الثامنة مساء على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة يعرض العرض المسرحى "آه كارميلا" إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل، للكاتب الأسبانى خوسيه سانشيز سينستر، وإخراج أشرف على، وفى الثامنة مساء أيضا يعرض على مسرح متروبول العرض المسرحى "سالب صفر" إنتاج كلية التجارة جامعة عين شمس، تأليف مصطفى طلعت، وإخراج إسلام خالد.


وعلى المسرح العائم بالمنيل يعرض فى العاشرة مساء العرض المسرحى "أحداث لا تمت للواقع بصلة" إنتاج وزارة الشباب والرياضة وتأليف محمد السورى، وإخراج محمود طنطاوى، وعلى قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون يعرض فى العاشرة مساء أيضا، العرض المسرحى "التغريبة بنت الزناتى" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، من تأليف بكري عبدالحميد، وإخراج منار زين.

المهرجان القومي فعاليات المهرجان القومى الكاتب المسرحي المصري يوسف اسماعيل مشعلوا الحرائق وفاة بائع متجول

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