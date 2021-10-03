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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صورة غريبة.. لماذا سخر الجمهور من الظهور الأخير لمحمد رمضان

صدى البلد

كعادته دوماً ينجح في احتلال التريند بصورة أو كلمة أو موقف أو مجرد إيماءة، النجم محمد رمضان المثير للجدل دوماً وحياته تحت الأضواء بسبب مواقفه الغريبة أحيانا، لكن رغم ذلك فهو له قاعدة جماهيرية عريضة ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي.

وأصبح محمد رمضان، حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، لكن ليس بسبب موقف جرئ وإنما بسبب صور نشرها على حسابه على انستجرام كعادته حيث يحرص علي مشاركة متابعيه كل اللحظات، فظهر رمضان وهو داخل طائرته الخاصة والتقط عدة صور وقام بنشرها وعلق عليها قائلاً:" فقط السماء هي الحد" ، لكن الغريب في الأمر والذي لفت نظر متابعيه، كيف يبدو محمد رمضان في الصور الأخيرة حيث ظهر ببشرة بيضاء، رغم إنه معروف بسماره المصري؟. 

بشرة محمد رمضان تثير الجدل

كانت تلك التفصيلة هي التي جعلت محمد رمضان حديث فيسبوك خلال الساعات الأخيرة، فكيف يبدو الشاب المصري المعروف منذ أول طلة له على الشاشة بسماره؟ ليظهر بشكل مفاجئ متغيراً كلياً وصاحب بشرة بيضاء، فجمهور مواقع التواصل الإجتماعي دوماً ما يركزون على تفاصيل قد لا تخطر ببال النجم وهو يفكر في نشر صورة.

البعض اعتبر الصورة معدلة بالفوتوشوب والبعض الأخر أكد أنها "فلتر"، أما آخرون يعتقدون أن محمد رمضان يجري جلسات عناية بالجسم والبشرة كما يفعل الكثير من المشاهير، وهو ما جعل لون بشرته يتغير بشكل طبيعي نتيجة تلك الجلسات، حيث أصبح أمر تفتيح البشرة سهلاً بعد التقنيات الطبية الحديثة.

السخرية التي تعرض لها محمد رمضان جاءت على خلفية الفنانة المغربية دنيا بطمة التي ظهرت مؤخراً بتغيير جذري في شكلها وجسدها وأجرت العديد من عمليات التجميل ليتحول شكلها تماماً حتى لون بشرتها، وأثارت الجدل منذ أيام بعد سؤالها عن سر التغيير المفاجئ، حين قالت أنها كانت تعتني ببشرتها وتشرب الكثير من الماء وتنام باكراً، وهو ما جعل الجمهور يسخر من ردها، ومن هنا جاءت السخرية على محمد رمضان، حيث علق أحد المتابعين على صوره قائلا: "لا متقولش انك بتنام بدري انت كمان.. ثقة في الله بشرته ابيضت". 

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إطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان من داخل طائرة.. شاهد

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محمد رمضان يتعاقد على إحياء حفل غنائي في البصرة بالعراق

محمد رمضان يحتفل بـ 19 متابع

من ناحية أخرى، احتفل الفنان محمد رمضان بوصول حسابه على موقع "إنستجرام"، 19 مليون متابع، وقام بنشر  مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يحمل تعليق :"19 مليون متابع"، وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً :"شكرا متابعيني".

حفلة محمد رمضان في العراق

أما عن حفلات محمد رمضان ، فقد أعلن عن اتفاقه على إحياء أول حفل جماهيري له في ستاد البصرة الدولي بالعراق.

 

ونشر محمد رمضان، صورة له من توقيع عقد الاتفاق عبر صفحته على فيس بوك، وكتب قائلا: “تم الحمد لله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد #البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريبًا”.

 

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