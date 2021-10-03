توتنهام يتخلص من سلسلة الهزائم بالفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

فاز فريق توتنهام هوتسبير، على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح بيير اميل هوبيرج أهداف توتنهام في الدقيقة 27 من الشوط الأول، قبل أن يضيف أولي واتكينز لاعب “الفيلانز” هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 67.

وأحرز ماثيو تارجيت لاعب أستون فيلا هدف توتنهام الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

وسيطر توتنهام هلى مجريات المباراة حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 66% مقابل 44% للفريق الضيف.

وتخلص توتنهام من سلسلة 3 هزائم متتالية بالدوري الإنجليزي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أستون عند 10 نقاط في المركز العاشر.