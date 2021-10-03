الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في اليوم العلمي بطب عين شمس

قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

نظم قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، يوما علميا، بالشراكة مع جامعة الجلالة ومعهد شلل الأطفال، لتبادل الخبرات والاطلاع علي ما هو جديد في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.



تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مني السباعي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل .



يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحسين الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع تماشيا مع توجه القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المواطنين بتنظيم المبادرات الرئاسية

كحملات مكافحة التقزم و الأمراض الغير سارية وغيرها من الأمراض المسببة للإعاقة .



بحضور الدكتور أحمد اليسقي أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس مدير برنامج الأطراف الصناعية بجامعة الجلالة وهشام المسلمي مستشار اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء واللواء طبيب محمد رضا عوض مستشار وزيرة الصحة للطب الطبيعي والتأهيل

كما شارك نخبة من أساتذة قسم الطب الطبيعي بكلية طب عين شمس الدكتور جمال ذكي والدكتور محمود الطيب والدكتور نجلاء علي والدكتور فاطمة كامل وأطباء من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، والقوات المسلحة.