1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي .. اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 364 مبايعة بقيمة 930.13 مليون درهم منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 120.36 مليون درهم و333 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 809.77 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 248 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 344.48 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 214.95 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 129.53 مليون درهم وكان أهمها في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 192 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 16.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم.