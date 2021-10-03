عضو تعليم النواب: أداء البحث العلمي في مصر يشهد تقدما كبيرا

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن البحث العلمى يعد محورا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، موضحة أن الاهتمام بمؤسسات البحث العلمي ياتي من خلال دراية الدولة بأهمية تاثيرها المجتمعي ودورها في التطور التكنولوجي ودعم الابتكار لدى الشباب.



وثمنت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" التوجيهات الرئاسية بزيادة جهود مؤسسات البحث العلمي لصالح مشروعات الدولة التنموية، موضحة أن أداء البحث العلمى المصرى يتقدم بشكل كبير.



وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن الدولة المصرية أولت اهتما كبير بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة، ويأتي ذلك في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة المستويات، ومن بينها التعليم الجامعي، من أجل العمل على تعداد كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تلبي كل طموحات الدولة لتحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأعلن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية".



ووجه الرئيس، بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.

