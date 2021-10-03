عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو تعليم النواب: أداء البحث العلمي في مصر يشهد تقدما كبيرا

صدى البلد

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن البحث العلمى يعد محورا رئيسيا في  الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، موضحة أن الاهتمام بمؤسسات البحث العلمي ياتي من خلال دراية الدولة بأهمية تاثيرها المجتمعي ودورها في التطور التكنولوجي ودعم الابتكار لدى الشباب.

txt

تشريعية النواب توافق على 8 قرارات للسيسي بشأن إتفاقيات دولية.. تفاصيل

txt

وكيل إفريقية النواب: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء في مقدمة أولوياتنا


وثمنت  السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" التوجيهات الرئاسية بزيادة جهود مؤسسات البحث العلمي لصالح مشروعات الدولة التنموية، موضحة أن أداء البحث العلمى المصرى يتقدم بشكل كبير.


وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن الدولة المصرية أولت اهتما كبير بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة، ويأتي ذلك في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة المستويات، ومن بينها التعليم الجامعي، من أجل العمل على تعداد كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تلبي كل طموحات الدولة لتحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

 واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


وأعلن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية".


ووجه الرئيس، بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.
 

مصر البرلمان مجلس النواب البحث العلمي الجامعات المصرية منظومة التعليم

ترشيحاتنا

بفساتين سندريلا.. منى زكى تثير الجدل بأنوثتها

طالع نازل.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 3 أكتوبر

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لأندية كرة اليد.. فيديو

هدف من كوكب آخر .. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة.. تشيلسي يتصدر وليفربول ثانيا

محمود حميدة يسخر من شائعة وفاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعصار شاهين.. غرق سفينة في ميناء السلطان قابوس وإنقاذ طاقمها

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ابقوا في منازلكم.. تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

"شاهين" يؤثر على الإمارات.. الإرصاد تحذر: تقلبات مناخية في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ