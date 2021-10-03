ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة.. تشيلسي يتصدر وليفربول ثانيا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "أنفيلد".



ورفع ليفربول رصيده بهذا التعادل إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي، بينما رفع مان سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة كالاتي



1 تشيلسي، 16 نقطة.

2 ليفربول، 15 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 14 نقطة.

4 مانشستر يونايتد، 14 نقطة.

5 إيفرتون، 14 نقطة.

6 برايتون، 14 نقطة.

7 برينتفورد، 12 نقطة.

8 توتنهام، 12 نقطة.

9 وست هام، 11 نقطة.

10 أستون فيلا، 10 نقاط.

11 آرسنال، 10 نقاط.

12 ولفرهامبتون، 9 نقاط.

13 ليستر سيتي، 8 نقاط.

14 كريستال بالاس، 7 نقاط.

15 واتفورد، 7 نقاط.

16 ليدز يونايتد، 6 نقاط.

17 ساوثهامبتون، 4 نقاط.

18 بيرنلي، 3 نقاط.

19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.

20 نورويتش سيتي، نقطة واحدة.