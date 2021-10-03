طارق شوقي: كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حدوث أي تغيير في مناهج الصف الرابع الابتدائي قائلا "دي جديدة لانج، وأتمنى عدم تناول السوشيال ميديا لقضايا علمية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" من المقرر تخفيض مدة إغلاق الفصول حال اكتشاف إصابات كورونا للتراوح ما بين 10 إلى 14 يوما، بدلا من 28 يوما، وفقا لتقديرات الأبحاث العالمية.

وحول فتح وزارة التعليم باب التطوع أمام المعلمين، أوضح:"مشكلة كثافة الفصول مزمنة وتفاقمت لأسباب تاريخية، وعجز المعلمين تخطى 200 ألف"، مشيرا إلى أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار جنيه بالحد الأدنى للأجور.

وأكمل:" من الصعب مطالبة وزارة المالية في ظل الأعباء التي تواجها بالأرقام السالفة، يوجد قيود وليس لدينا رفاهية تسمح لنا بالحلول المقترحة من قبل البعض"، معلقا:"رغم كل الجدل حول القرار تقدم مئات الآلاف للتطوع، وسنختار المؤهلين".

