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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الموسيقيين : مروان بابلو لن يحصل على تصاريح بالغناء بسبب إهانة النقشبندي

صدى البلد

أكد الفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، أن الوطن العربي مستاء من استهانة مغني الراب مروان بابلو من ابتهال «مولاي إني ببابك» للشيخ النقشبندي، خلال حفله الأخير بمركز «المنارة أرينا» بالقاهرة الجديدة، مساء الجمعة الماضي، مؤكدًا أن ما حدث منه خارج الذوق والأدب والأخلاق والثقافة الحياتية.
وأضاف عبدالباقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض عبر شاشة «المحور»: «الابتهال أمر ديني وروحاني ولا يجب الاستهانة به، وجرى وقفه تماما، وهو ليس عضو نقابة لكنه يحصل على تصريح اليوم الواحد .. مش هياخد تصاريح تاني، وأي حد بيسيء لحد مش هياخد تصاريح تاني». 
وتابع عضو مجلس نقابة الموسيقيين: «ما يحدث ممنهج لإفساد الذوق والفن المصري وكل ما هو جيد في مصر، وهاني شاكر نقيب الموسيقيين أصدر القرار منذ اللحظة الأولى لعلمه بما حدث، حيث اجتمعنا عبر فيديو كونفرنس، وكل أعضاء المجلس أيدوا القرار، لأن الشيخ النقشبندي قيمة وقامة كبيرة، ومن سخر منه لا علاقة له بالفن أو الذوق أو الأخلاق». 
وأكد: «لسنا في فوضى، بل نحن في ما هو أكثر من ذلك، فنحن نعاني من العشوائية وعدم الاحترام، ولم نسمع من قبل عما يحدث اليوم، وكل يوم لدينا مشكلة من هؤلاء .. الناس دي فجأة طلعت بدون إنذار ومنطق وبيلاقوا اللي يشجعهم، وتوهموا إنهم فنانين وبيشتموا وبيقولوا كلمات بذيئة على المسرح».

حلمي عبد اخبار التوك شو

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