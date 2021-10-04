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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي تطلقان المسابقة الفنية (كرانيف) حول نخيل البلح

ارشيفيه
ارشيفيه

تطلق  جامعة  الوادي الجديد و اكاديمية البحث العلمي المسابقة الفنية (كرانيف) ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال بالجامعة وذلك تحت رعاية معالي الدكتور/ عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، ومعالي الدكتور / محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك ايمانا من نادي ريادة الأعمال بالجامعة بأهمية محصول نخيل البلح لمجتمع الوادي الجديد بجميع فئآته وتحت إشراف الدكتور/ أحمد محمد دياب مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) ، د/ جمال حسن كامل مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

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واوضح المسؤل عن المسابقه  ان المسابقة تاتي  لتحقيق حلمك الإبداعي وعرض أعمالك في معرض خاص ضمن فاعليات أسبوع ريادة الأعمال بالجامعة

ولفت الي ان المسابقه يمكن أن تكون الأعمال الفنية في صورة:

1- رسوم.

2- منحوتات.

3- تصوير فوتوغرافي.

4- تصنيع وتدوير مخلفات النخيل 

على أن تسلم الأعمال في موعد غايته يوم الأحد الموافق 10 / 10 / 2021 بمقر نادي ريادة الأعمال بالدور الرابع بالمبني الإداري للجامعة - طريق الداخلة والمسابقة مفتوحة لجميع الفئات العمرية ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على شهادات تقدير ودرع النادي وجائزة مالية.

من ناحية اخري يعتزم نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إطلاق أسبوع ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد وذلك خلال شهر أكتوبر 2021 والذي يتضمن  تنفيذ العديد من الفاعليات والمسابقات الخاصة بريادة الأعمال.

 

وإيمانًا من الجامعة والأكاديمية بدورهما في  تعريف المجتمع برواد الأعمال ... سوف يتضمن الأسبوع تنفيذ منتدى رواد وشباب الأعمال  (جيف)

 Junior and Entrepreneurs Forum (JEF )

ويُعد هذا المنتدى نافذة حوارية لتبادل الخبرات بين شباب ورواد الأعمال والجهات الحكومية الداعمة لفكر ريادة الأعمال ، كما يُعتبر منصة لسرد قصص نجاح وتحديات شباب ورواد الأعمال لمجتمع الأعمال ومصادر التمويل.

فإذا كنت رائد أعمال ولديك مشروع قائم بالفعل ... أو من المهتمين بريادة الأعمال ..يمكنك التسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1h6ZFmDWRCjrXF-DjYB-QtVr9XKlhn2M7t9EokliTNQ8/edit

 

الوادى الجديد أكاديمية البحث العلمي نادي ريادة الأعمال نخيل البلح

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