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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد معرض إنتاج النباتات الطبية والعطرية بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، يرافقه محافظون سابقون للمحافظة، ورؤساء بعض الجامعات المصرية ورجال أعمال ومستثمرون، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة السابق، معرض إنتاج النباتات الطبية والعطرية بالديوان العام للمحافظة بمدينة الخارجة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأحد، أن المحافظة نجحت في زراعة النباتات الطبية والعطرية، خاصة الأصناف غير التقليدية، فيما بلغت مساحة هذه الزراعات بالمحافظة حتى شهر أكتوبر الجاري 6 آلاف فدان.

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وأوضح “المرسي” أن المحافظة نجحت في زراعة 17 صنفًا من النباتات الطبية والعطرية بمراكز المحافظة الإدارية أبرزها "حبة البركة – الكمون – الشمر – الجوجوبا- المورينجا- الكاموميل – والجرجير"، والذي يجري استخلاص زيت الجرجير منه، حيث جرى زراعة 2500 فدان بهذا المحصول فقط بالمحافظة.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تحتفل سنوًيا في الثالث من أكتوبر بمناسبة وصول أول قوافل التعمير للمحافظة عام 1959 وإعلان الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عن إقامة وادٍ جديد محاذٍ لوادي النيل في الصحراء الغربية يطلق عليه الوادي الجديد.

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