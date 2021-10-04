عاجل
أزمة مروان بابلو تثير غضب المنشدين.. نقابة الإنشاد تطالب باعتذار رسمي.. والتهامي : "انتظروا ما هو أسوأ من انحطاط في الأخلاق والقيم".. والسرساوي: ناقوس خطر يدق من جديد يهدد الإنسان بأخطر الأمراض.. اكتشف علامات ارتفاع الكوليسترول بالدم التى لا يعرفها كثيرون.. 5 في الساق وأخرى في الوجه نائب رئيس مستقبل وطن: العاصمة الإدارية فكرة خارج الصندوق.. وتأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة كلية الآثار تطرح الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول حيلة ذكية لاستخدام واتساب عبر هاتف آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة القلب.. وفاء عامر تهنئ أمينة بأغنيتها الجديدة

صدى البلد

هنأت الفنانة وفاء عامر المطربة أمينة بمناسبة طرحها ألبوم جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعبرت عن حبها بكلمات جميلة راقية، وكتبت وفاء عامر: “مبروك يا جميلة القلب.. القلب الأبيض” ولاقت تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

txt

أمينة بعد عرض صورة زوجها: أطيب وأحن قلب في العالم.. فيديو

txt

أمينة تبدع في غناء عاشقة وغلبانة على الهواء.. فيديو

أمينة: اتضربت بالقلم بسبب بدلة ضابط.. فيديو

قالت المطربة أمينة، إنها التقت بالفنان عمرو عبد الجليل لأول مرة داخل "مسرح الفنان الراحل محمد نجم".

واستطردت “أمينة” خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون” تقديم الفنان "أمير كرارة":" الفنان محمد نجم كان سبب في نجاحي الفني.

وكشفت أنها كانت تفتعل المشكلات فى صغرها قائلة: "كنت بتخانق كتير وأنا صغيرة، ومرة كنت عايزة ألبس بدلة ظابط فى العيد وماما ضربتنى بالقلم".


وأضاف عمرو عبد الجليل، أنه تجمعه صلة قرابة بالفنان محمد نجم، متابعا:" محمد يبقى زوج أختي".


وأكمل: "أنا اتعلمت من محمد نجم كتير وكنت بتفرج عليه وهو بيمثل وأذاكر".

 

أعمال وفاء عامر اخبار وفاء عامر أغاني أمينة البوم امينة الجديد الفنانة وفاء عامر

ترشيحاتنا

خطوات منع دخول أي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا الجهات الحكومية.. تفاصيل

تفحموا جميعًا.. اصطدام طائرة في مبنى داخل منطقة سكنية

بعد الزيادة الأخيرة.. مواصفات هيونداي CN7 موديل 2022

علاج بسيط للشدائد وفك الكرب والحزن

خبير اقتصادي: قرار تخفيض حجم إنتاج الأسمنت تزيد ربحية الشركات

أعراض تسمم الفسيخ .. ومضاعفات خطيرة أثناء الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: «اطمئنوا على أولادكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية»

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ