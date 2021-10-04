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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغاز وصل الصحراء.. محافظ الوادي الجديد يستعرض المشروعات القومية

محمد الزملوط، محافظ
محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد

قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن تطوير محافظة الوادي الجديد تطلب جهد كبير، متابعا: أول كتيبة تعمير وصلت إلى أرض الوادي الجديد كانت من القوات المسلحة، ووقتها لم يكن هناك طرق ووصلات مياه.
 

وأكمل “محمد الزملوط” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”: كتائب التعمير بدأت في العمل في حينها ولكن الحرب وقتها كان لها رأي آخر، وتوقفت عمليات التطوير داخل المحافظة، ولكن الرئيس السيسي عام 2016أولى المحافظة اهتمام واضح.

 

وأضاف الآن وبعد توجيهات الرئيس السيسي أصبح لدى المحافظة أكثر من 3200 كيلو طر جديدة، منهم طريق يصل إلى 1600 كيلو متر.
 

وأشار إلى أنه تم إنشاء 85 برج اتصالات بتكلفة 200 مليون جنيه، لربط الوادي أجمع، متابعا: المحافظة تقوم بزراعة أكثر من 400 ألف فدان بخلاف الريف المصري.
 

واسترسل: الرئيس السيسي وجه بزراعة 2مليون ونصف نخلة، بخلاف وجود 2 مليون ونصف أخرين، متابعا: المحافظة تنتج ما يقرب من 150 ألف طن تمور.
 

ولفت إلى أن المحافظة قامت بإنتاج ما يقارب من450  ألف طن من القمح، متابعا: "الدولة عملت اللي عليها".
 

وأختتم حديثه قائلا: لأول مرة يصل الغاز إلى الصحراء.. ونستهدف إقامة مشروع لإنتاج وصناعة الحرير المصري داخل المحافظة.
 

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