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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طريق النجاح يبدأ بخطوة.. حورية فرغلي في أحدث ظهور على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة حورية فرغلي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بفستان أزرق كلاسيكي أنيق، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، وأكملت طلتها بأكسسوارات ملائمة ولوك ميك اب وتسريحة شعر مميزة.

 

وبكلمات محمسة، كتبت حورية فرغلي: “طريق النجاح يبدأ بخطوة”. 

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بعد إجراء عمليات في أنفها.. شاهد حورية فرغلى فى أولى مشاهد أيام وبنعشها

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والنبي عاكسني.. حورية فرغلي تثير الجدل بفيديو مع معتصم النهار

ومن ناحية أخرى أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو على صفحات السوشيال ميديا لاسيما انستجرام، ظهرت فيه الفنانة حورية فرغلي وهي تطلب من الفنان السوري معتصم النهار أن يعاكسها.

 

وظهرت حورية فرغلي، في الفيديو تتحدث مع معتصم النهار قائلة: «والنبي كلمني.. والنبي عاكسني»، ليرد عليها النهار باللهجة المصرية، قائلًا: «اوك حكلمك.. خلاص حكملك.. بس يا حورية».

 

صناع مسلسل أيام وبنعيشها لـ حورية فرغلي 


مسلسل يام وبنعيشها، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارِ التعاقد معهم.

 

وتدور أحداثه في 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى المقبل.

 

الحالة الصحية لـ حورية فرغلي 


وكشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

 

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “اأام وبنعشها”.

 

وأضافت حورية فرغلى: مررت بتجربة صعبة فى حياتى لكن وجدت دعما كبيرا من جانب عدد من الفنانين والمبدعين الذين ربما لم أتعامل معهم من قبل مثل الفنان عادل إمام ونبيلة عبيد وأشرف زكي ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان.

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