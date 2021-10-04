نقيب المأذونين يدعو إلى تدريب المأذونين على التحقق من وقع الطلاق



قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه تقدم بطلب لإطلاق دورة تدريبية تثقيفية بين المأذونين ودار الافتاء، للتدريب على يمين الطلاق ووقعه من عدمه".

وأكمل "إسلام عامر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: الطلاق نوعان، أحدهما في غيبة الزوجة والذي يعرف بالطلاق الغيبي، وهنا يجب على المأذون التحري بدقة حول وقوع الطلاق من عدمه.

واستطرد: النوع الثاني من الطلاق هو الطلاق البائن الذي يجتمع عليه الزوجين، متابعا: المشكلة تكمن في الطلاق الغيبي وليس البائن، ولهذا يجب أن يكون هناك تعاون بين المأذونين ودار الإفتاء لتحديد وقوع الطلاق من عدمه.





وفي سياق متصل: قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، يقع طلقة واحدة وهذا هو المعمول به في الفتوى.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الزوج لو نوى بطلاقه بأنه يريد الطلاق نهائيا بدون رجعة ، فعليه أن يذهب للمأذون ويخبره بنيته ويوثق الطلاق ثلاثا.

وأشار إلى أن المأذون لو أخطأ في كتابة رقم الطلقة، فبدلا من أن يكتبها الطلقة الثانية ، أخطأ وكتبها الثالثة، فالحل في هذه الحالة أن يذهب الجميع للقاضي والذي يقوم بدوره بعمل الإجراءات المتبعة والإثباتات التي تفيد بان هذه الطلقة هي الثانية وليس الثالثة.