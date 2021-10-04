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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مياه الأمطار تغرق شوارع مدينة عُمانية بسبب شاهين.. فيديو

إعصار شاهين
إعصار شاهين

أغرقت مياه الأمطار، اليوم الإثنين، شوارع منطقة الخابوره في سلطنة عمان، وذلك بفعل إعصار شاهين الذي يضرب سلطنة عمان.

واجتاحت مياه الأمطار نتيجة إعصار شاهين المنازل والشوارع، حيث تعرضت الحركة في المنطقة لشلل تام نتيجة تجمعات المياه.

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ومع وصول الإعصار شاهين المداري إلى اليابسة في سلطنة عمان، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عمان غرق سفينة خشبية بميناء السلطان قابوس، مؤكدة إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

وقالت اللجنة إن فريق من هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قام بزيارة الموقع، حيث تبين غرق السفينة بالكامل، وتم إنقاذ جميع طاقمها، موضحة أن السفينة لم يكن على متنها أي حمولة قبل غرقها.

ووصل الإعصار شاهين المداري إلى نطاق اليابسة في شمال سلطنة عمان، فيما حذرت هيئة الأرصاد من أن هناك تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

كما أعلنت سلطنة عمان، أمس الأحد، انخفاض تصنيف إعصار شاهين إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة، 102 إلى 116 كم، محذرة من تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

مياه الأمطار سلطنة عمان السلطان قابوس إعصار شاهين ميناء السلطان قابوس

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