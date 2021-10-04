تعرف على كيفية استخراج بيان صلاحية الموقع طبقا لاشتراطات البناء الجديدة

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية استخراج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وفقا لاشتراطات البناء الجديدة..



الإجراءات:

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد اجراء المعاينة بواسطة الادارةالمختصة ..تعتمد التأشيرة من رئيس الحى برفض. الطلب ان وجدت مخالفة او بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقى الخدمة.



-المعايير الخاصة بالخدمة:

-مالك الارض او وكيل اعمال بتوكيل رسمى موثق .

-عدم وجود مخالفات او مستحقات متاخرة.



المستندات المطلوبة:

-صورة عقد الملكية

-صورة بطاقة الرقم القومى .

-رسم كروكى يبين الموقع والطرق المؤدية الية يوقع علية من مهندس نقابى .

-الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.



الرسوم:

رسم اصدار البيان 200 جنيها يزيد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من شهرابريل 2010.

المدة الزمنية :

7 ايام.