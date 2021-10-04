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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على كيفية استخراج بيان صلاحية الموقع طبقا لاشتراطات البناء الجديدة

البناء الجديد
البناء الجديد

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية استخراج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وفقا لاشتراطات البناء الجديدة..


الإجراءات:
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسوم المعاينة.
-بعد اجراء المعاينة بواسطة الادارةالمختصة ..تعتمد التأشيرة من رئيس الحى برفض. الطلب ان وجدت مخالفة او بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.
-تسديد الرسوم وتلقى الخدمة.


-المعايير الخاصة بالخدمة:
-مالك الارض او وكيل اعمال بتوكيل رسمى موثق .
-عدم وجود مخالفات او مستحقات متاخرة.


المستندات المطلوبة:
-صورة عقد الملكية
-صورة بطاقة الرقم القومى .
-رسم كروكى يبين الموقع والطرق المؤدية الية يوقع علية من مهندس نقابى .
-الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.


 الرسوم:
رسم اصدار البيان 200 جنيها يزيد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من شهرابريل 2010.
المدة الزمنية :
7 ايام.

 

وزارة التنمية المحلية بيان صلاحية الموقع اشتراطات البناء الجديدة الإجراءات المستندات المطلوبة

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