تعرف على كيفية استخراج بيان صلاحية الموقع طبقا لاشتراطات البناء الجديدة

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية استخراج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وفقا لاشتراطات البناء الجديدة..
الإجراءات:
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسوم المعاينة.
-بعد اجراء المعاينة بواسطة الادارةالمختصة ..تعتمد التأشيرة من رئيس الحى برفض. الطلب ان وجدت مخالفة او بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.
-تسديد الرسوم وتلقى الخدمة.
-المعايير الخاصة بالخدمة:
-مالك الارض او وكيل اعمال بتوكيل رسمى موثق .
-عدم وجود مخالفات او مستحقات متاخرة.
المستندات المطلوبة:
-صورة عقد الملكية
-صورة بطاقة الرقم القومى .
-رسم كروكى يبين الموقع والطرق المؤدية الية يوقع علية من مهندس نقابى .
-الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.
الرسوم:
رسم اصدار البيان 200 جنيها يزيد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من شهرابريل 2010.
المدة الزمنية :
7 ايام.