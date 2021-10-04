جامعة الأزهر: لقاح كورونا شرط للانتظام في الدراسة والسكن بالمدينة الجامعية

طالب الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 م.



وشدد صديق على أن الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط الانتظام في الدراسة، والسكن في المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ووزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بهذا الشأن من خلال التواصل الدائم والمستمر.

كما أوضح أن وزيرة الصحة خاطبت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، موضحة انها اصدرت تعليماتها بزيادة الدعم الفوري من خلال فتح جميع مراكز اللقاحات ومراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تيسيرا على منسوبي جامعة الأزهر والجامعات المصرية وحصولهم على التطعيم خلال الأيام المتبقية لانطلاق العام الجامعي، لافتا أن وزارة الصحة تهيب بمنسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم سرعة التسجيل عبر موقع الوزارة خلال ال 48 ساعة القادمة، وسوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة تأكيد التطعيم في أقرب موقع لمحل السكن خلال 72 ساعة على الأكثر وذلك من خلال 1100 مركز تطعيم و270 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية جاهزين لتطعيم الجميع.

يأتي هذا في إطار تكثيف الجهود الوقائية خاصة َ وأن هذا الأمر يعد محوريا وإداة عمل قوية لتجنب انتشار فيروس كورونا خاصة.

رابط تسجيل وزارة الصحة

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home