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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد الشهامة.. رفض معاكسة بنات عائلته في فرح فقتلوه

أرشيفية
أرشيفية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل شاب أثناء دفاعه عن فتيات عائلته عقب تعرضهن للمعاكسة من شباب في حفل زفاف بقرية ترسا. 

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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كان لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته، في مشاجرة بينه وبين آخرين بمدينة أبو النمرس جنوب الجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات، التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه لقى مصرعه في مشاجرة نشبت أثناء وجوده في فرح أقاربه، حيث قام بعض الأشخاص بمعاكسة فتيات من عائلته وحينما عاتبهم نشبت بينه وبينهم مشاجرة.

كما تبين من التحريات، التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليه يدعى مصطفى.م.ج رشقه المتهمون بحجر في وجهه خلال المشاجرة فتصيب بنزيف وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

الأجهزة الأمنية في الجيزة ابو النمرس مشاجرة النيابة العامة مقتل شاب

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