إطلالة صيفية مبهجة لـ ديانا هشام في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة، ديانا هشام، جمهورها، بأحدث إطلالتها الصيفية، ونشرت صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هشام بفستان أخضر محتشم وملئ بالنقوشات، وظهرت بعفوية ملحوظة كم لم تتكلف في وضع الماكياج.

جدير بالذكر أنه تصدرت الفنانة الشابة ديانا هشام التريند ؛ بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة مع لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح.

صورة ديانا هشام مع محمد صلاح انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع خلال الساعات الماضية، خاصة أن العديد من النجوم التقوا به أيضا صدفة والتقطوا معه الصور التذكارية، خلال تواجد محمد صلاح في مصر لقضاء عطلة صيفية.