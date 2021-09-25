توب أحمر.. ديانا هشام تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة ديانا هشام؛ صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت ديانا في الصور بإطلالة صيفية كشفت عن أنوثتها وجمالها.

وتألقت مرتدية ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة بنطلون جينز ازرق غامق وتوب أحمر وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الانظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

ديانا هشام و محمد صلاح





جدير بالذكر أنه تصدرت الفنانة الشابة ديانا هشام التريند ؛ بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة مع لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح.

صورة ديانا هشام مع محمد صلاح انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع خلال الساعات الماضية، خاصة أن العديد من النجوم التقوا به أيضا صدفة والتقطوا معه الصور التذكارية، خلال تواجد محمد صلاح في مصر لقضاء عطلة صيفية.

