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رئيس التحرير
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ديني

الشربيني: لا استثناء في الدرجات بـ تنسيق الأزهر 2021 لطلاب شمال سيناء

مؤتمر إعلان نتيجة
مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2021

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه لن يتم عمل استثناء الدرجات في تنسيق الأزهر 2021 لأبناء شمال سيناء إلا بقرار رسمي منوها أن هذا القرار يتم اتخاذه سنويا أي كل سنة على حدة ولا يعمم على كل السنوات.

رسميا .. صدى البلد ينشر نتيجة تنسيق الأزهر 2021 كاملة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2021، أنه بالنسبة لاستثناء أبناء شمال سيناء في السكن بالمدينة الجامعية فإنه يتم بالفعل بصفتهم من المحافظات النائية، وكذلك باقي المحافظات الحدودية.

وأشار إلى أن بعض الطلاب تقدموا على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا ولم يستقبلوا رسالة التطعيم، وهناك طلاب حصلوا على جرعة واحدة، وهناك طلاب حصلوا على جرعتين

وأوضح، أن الطالب الذي لم يحصل على اللقاح أو حصل على جرعة واحدة، هو الذي يسأل على كيفية التقديم للمدينة لأنه يشترط الحصول على اللقاح للسكن بالمدينة، وفي هذه الحالة عليه التقدم التوجه للإدارة الطبية للحصول على الإفادة بأنه حصل على جرعة واحدة ولم يحصل على إفادة، ومن لم يحصل على اللقاح أصلا فإن الطالب له أن يعيد تعديل المكان الذي يتلقي التطعيم منه ويختار مكان التطعيم في جامعة الأزهر ووقتها سيكون هناك سرعة في تلقيه اللقاح

وأكد أن تم تقديم 16 ألف طالب وطالبة للسكن في المدينة الجامعية بالقاهرة ، منوها أنه لابد من مراجعة بيانات الطلاب المتقدمين كاملة وهذا الأمر يحتاج إلى وقت بعض ما، منوها أنه تمت مراجعة نصف هذه الأعداد وجاري مراجعة النصف الآخر.

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