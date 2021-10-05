طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو بالخطوات

يعد البودينج من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، وتفضل العديد من الأمهات إعداد الحلويات المفضلة لأطفالهن في المنزل بالفواكه الطبيعية للحصول على فوائدها بدلا من شرائها من الخارج.

وإليك طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو

مقادير بودينج تشيز كيك المانجو

بودينج

560 ملى حليب

30 جرام نشا

بشر ليمون

80 ملى كريمه

ربع ملعقة صغيرة ملح

150 جرام سكر

340 جرام جبنة كريمى

4 صفار بيض

2 ملعقة صغيرة فانيليا

طبقات البسكوت:

2 بسكويت

2 كوب مكعبات مانجو



طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو

البودينج

1- ضعي البودينج في كيس حلواني

2- ثم يوضع في بولة التقديم طبقات من البسكوت ثم طبقة بودينج وكريم شانتي ومكعبات مانجو

3- وتقدم بالهنا