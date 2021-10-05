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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو بالخطوات

طريقة تحضير بودينج
طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو

يعد البودينج من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، وتفضل العديد من الأمهات إعداد الحلويات المفضلة لأطفالهن في المنزل بالفواكه الطبيعية للحصول على فوائدها بدلا من شرائها من الخارج.

 

وإليك طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو

 

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مقادير بودينج تشيز كيك المانجو

بودينج

560 ملى حليب 

30 جرام نشا 

بشر ليمون 

80 ملى كريمه 

ربع ملعقة صغيرة ملح 

150 جرام سكر 

340 جرام جبنة كريمى 

4 صفار بيض 

2 ملعقة صغيرة فانيليا 

طبقات البسكوت:

2 بسكويت 

2 كوب مكعبات مانجو 


طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو

البودينج

1- ضعي البودينج في كيس حلواني

2- ثم يوضع في بولة التقديم طبقات من البسكوت ثم طبقة بودينج وكريم شانتي ومكعبات مانجو

3- وتقدم بالهنا

بودينج طريقة تحضير بودينج مقادير بودينج تشيز كيك المانجو حلويات

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