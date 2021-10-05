طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو بالخطوات

يعد البودينج من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، وتفضل العديد من الأمهات إعداد الحلويات المفضلة لأطفالهن في المنزل بالفواكه الطبيعية للحصول على فوائدها بدلا من شرائها من الخارج.
وإليك طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو
مقادير بودينج تشيز كيك المانجو
بودينج
560 ملى حليب
30 جرام نشا
بشر ليمون
80 ملى كريمه
ربع ملعقة صغيرة ملح
150 جرام سكر
340 جرام جبنة كريمى
4 صفار بيض
2 ملعقة صغيرة فانيليا
طبقات البسكوت:
2 بسكويت
2 كوب مكعبات مانجو
طريقة تحضير بودينج تشيز كيك المانجو
البودينج
1- ضعي البودينج في كيس حلواني
2- ثم يوضع في بولة التقديم طبقات من البسكوت ثم طبقة بودينج وكريم شانتي ومكعبات مانجو
3- وتقدم بالهنا