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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرئيسى يرتفع.. تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

رئيس البورصة المصرية
رئيس البورصة المصرية

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 10427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2273 نقطة.

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

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وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12766 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4070 نقطة.



في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2673 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3613 نقطة.

أداء البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30 اخبار مصر مال واعمال الأسهم القيادية

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