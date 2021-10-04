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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: العاصفة المدارية ضعفت وتحولت إلى منخفض جوي يتحرك جنوبا

إعصار شاهين
إعصار شاهين

أفاد المركز الإماراتي للأرصاد اليوم الإثنين بأن العاصفة المدارية "شاهين" ضعفت وتحولت إلى منخفض جوي يتحرك جنوبا يصاحبه سحب متوسطة على المناطق الشرقية ومنطقة العين مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق، ونشاط الرياح على بعض المناطق الشرقية.

 

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن البحر شديد الاضطراب وارتفاع الموج يتراوح من 8 - 9 أقدام في عمق بحر عمان، ويصل إلى 5 أقدام على الساحل الشرقي من الدولة ويكون مضطربا في بحر الخليج العربي وارتفاع الموج من 5 - 7 أقدام، متوقعا ضعف المنخفض الجوي وتحركه إلى جنوب الدولة في الربع الخالي.

 

وأشار المركز -عن تأثير المنخفض الجوي على الدولة- إلى استمرار السحب المتوسطة على منطقة العين وجنوب الدولة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تخف تدريجياُ في المساء وتكون الرياح نشطة السرعة أحيانا تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة خلال فترة النهار، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

 

وأضاف أن البحر يكون مضطربا في عمق بحر عمان ومتوسطا على الساحل ويخف ليلاً ، ويصبح متوسطا إلى خفيف بوجه عام وفي الخليج العربي يكون مضطربا نهاراً يصبح متوسطا إلى خفيف مساء.

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