8 نصائح يجب مراعاتها عند حصاد وتخزين الأرز

أصدر معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعض التوصيات لمزارعي الارز.

وقال د علاء خليل مدير المعهد أن التوصيات تتضمن الارشادات الواجب مراعاتها عند حصاد وتخزين الارز وهي كالتالي





1- ضرورة تجفيف الحقل قبل الحصاد بخمسة عشرة يوما او وقف الرى بعد عشرين يوم من تمام الطرد .



2- الحصاد عند إصفرار 85 % من سنابل الصنف بالحقل .



3- الحصاد عند اكتمال إمتلاء الحبوب السفلى بالسنابل وتصبح صلبة خصوصا فى الأصناف سهلة الفرط .



4- الحصاد عند محتوى رطوبة بالحبوب من 16- 18% ويتم التجفيف حتى تصل الى 14 % قبل التخزين .



5- الإهتمام بوسائل النقل ( مقطورات وماكينات الحصاد لتقليل الفاقد اثناء الحصاد ) .



6- تخزين الحبوب فى اجولة خيش او شكاير بلاستيك منسوج والرص فى طبقات بعرض 2 جوال وإرتفاع 12 جوال مع ترك مسافات تعمل على مرور الهواء بين الفراغات لسهولة التهوية .



7- الرص فى طبقات لا تزيد عن اثنى عشرة رصه لسهولة التهوية .



8- تجنب حرق القش لعدم تلوث البيئة وقتل الكائنات الدقيقة وزيادة العائد الاقتصادى عن طريق استخدامه فى عمل اعلاف غير تقليدية مع الحقن بالامونيا او مولاس واستخدام بالات القش فى زراعة الخضار او الاسطح او سماد بلدى