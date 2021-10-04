الاحتياطي النقدي يرتفع لـ40.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 153 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في أغسطس السابق له.



واعلن البنك المركزي المصري وصول إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية سبتمبر 40.825 مليار دولار بعد أن كان 40.672 مليار دولار في الشهر السابق له.



ويتكون الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي والاحتياطيات الذهبية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعوائد قناة السويس والصادرات المصرية



وتراجع الاحتياطي النقدي بنهاية يونيو 2019 بمعدل 10 مليارات دولار نظرا لسداد عددا من الالتزامات الدولية وتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام.

