جولة الوداع.. ميركل تزور إسرائيل الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم “الاثنين”، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستزور إسرائيل الأسبوع المقبل في زيارة وداع قبل أن تترك منصبها الذي شغلته لمدة 16 عاماً.

وأضاف بينيت في كلمة أمام الكنيست أن ميركل "ستصل إلى هنا أوائل الأسبوع المقبل في زيارة وداع مهمة"، حيث كانت آخر زيارة قامت بها ميركل لإسرائيل عام 2018.

وكانت ميركل ألغت زيارة مقررة لإسرائيل بين 28 و 30 أغسطس، بسبب توتر الوضع في أفغانستان مع إجلاء الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى جنودها، قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأجنبية منها في 31 أغسطس.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل برئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، وستعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا.

كما تلتقي ميركل رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوج، وستقوم بزيارة نصب ياد فاشيم الذي يخلد ضحايا الهولوكوست.

كما تتسلم ميركل الدكتوراه الفخرية من معهد إسرائيل للتكنولوجيا، في مراسم رسمية تجرى في القدس، قبل أن تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية يائير لابيد.