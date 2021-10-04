بعد تعطل فيسبوك.. أحمد موسى: وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لتهديد أمني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الدفاع الأمريكية تبحث ما إذا كان هناك تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني أن وزارة الدفاع الامريكي تدخل على الخط.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 20 مليون دولار هى تكلفة حفل عيد ميلاد باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق ولم يتحدث أحد عنه.

وأضاف أحمد موسى، :"زمن فيسبوك، وايه اللي حصل في آخر ثلاث ساعات وبعد العطل الشديد ضرب مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن تويتر يعوض الأمر حاليا وهناك إقبال تاريخي على تويتر.



وتابع أحمد موسى، أن مارك مؤسس فيسبوك يدفع الثمن لأنه يحقق أرباحا على حساب الناس وليس لديهم أي مشكلة أن يحققون أرباحا على حساب الأخلاق .



وأكمل أحمد موسى، أن فيسبوك يمارس جرائم غير أخلاقية ويبحث عن الربح فقط، مشيرا إلى أنه قريبا سيعود للعمل مرة أخرى وربما بعد ساعات أو أيام أو شهور.