برلمانية: تأهيل وتدريب المعلم يؤكد دراية الدولة بدوره في تنمية المجتمع

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن المعلم يعتبر العنصر الاساسي الذي لا يمكن للعملية التعليمية ان تنجح إلا به، موضحة أنه بمثابة الرابط الذي يقوم بتلقين الطلاب بكافة المعلومات والمعارف المختلفة، مضيفة أنه ليس يقوم بتوصيل العلم فقط، بل هو مؤثر كبير في شخصيات الطلاب .



ونوهت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن هناك اهتمام كبير توليه الدولة للمعلم هذه الفترة، منوهة أن العمل على تاهيله وتدريبه يأتي ايمانا بدوره الكبير في تنمية المجتمع وتوعية الطلاب من خلال اصلاح أفكارهم ومسارهم.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن طرق تأهيل المعلمين يجب أن تضمن تعريفهم وتجعلهم على دراية تامة بأسس التعليم والتعامل معع الطلاب في مراحل عمرية مختلفة.

وشهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "التعليم أولًا" لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتدريبهم على نظام التعليم الجديد.

وقع البروتوكول الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة سلمى عبد الباقي البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "التعليم أولاً".

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أهمية دور المعلم في تغيير ثقافة وإصلاح الفكر لدى أولياء الأمور والطلاب، وضرورة اتباع أساليب التعلم وليس التلقين والحفظ، وتنمية المهارات والبحث، والاستعانة ببنك المعرفة وغيرها من المنصات التعليمية التي توفرها الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيظل دائمًا التعليم الاستثمار الأكبر والأهم في بناء الأمم والشعوب.

