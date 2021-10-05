أحدث ظهور لـ كريم عفيفي على السوشيال ميديا.. شاهد

نشر الفنان كريم عفيفي، صورة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم عليها ما بين “منور يا نجم- ربنا يحفظك”.

ويعيش الفنان كريم عفيفي حالة من النشاط الفنى، حيث تعاقد على أحدث أفلامه بعنوان "السخنة" اسما مؤقتا، مع عدد من النجوم بينهم الفنان محمد أنور وتأليف نادر نظير وإخراج هاني حمدى، ومن إنتاج أحمد السبكي.

ويجري حاليا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، انتهى عفيفي منذ أسبوعين من تصوير فيلم “المحكمة” بطولة فتحي عبد الوهاب وغادة عادل ونجلاء بدر وصلاح عبد الله ، وآخرين.

فيما يتبقى لكريم 3 أيام وينتهى من تصوير فيلم “تماسيح النيل”، أيضا من المقرر أن يبدأ كريم الأسبوع المقبل تصوير فيلم آخر جديد بعنوان “زومبي”.