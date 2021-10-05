اختياران في المحركات.. لوتس تعلن عن أسعار ومواصفات الإميرا 2023

أعلنت شركة لوتس البريطانية للسيارات عن مواصفات وأسعار لوتس إميرا التي من المتوقع أن تغزو الأسواق الأمريكية في أواخر عام 2022.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، سيبدأ سعر لوتس إميرا الرياضية ذات المحرك المتوسط بـ 77100 ألف دولارًا أمريكيًا، وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 360 حصان وهو نفس المحرك الموجود في طراز الـ AMG من مرسيدس، وهو مزود بشاحن توربيني ومتوفر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، ولكن هذا الطراز لن يكون متوافرا للعملاء قبل حلول عام 2023، لأن إنتاجه سيتأخر، إذ أن لوس تعطي الأولوية للطرزات الأعلى تقليمًا والأعلى في الإمكانيات والسعر.

ستبدأ لوتس إنتاج الإميرا الأعلى سعرًا وتقليمًا بحلول خريف العام المقبل وسيكون باسم First edition وسيبدأ سعرها من 96100 ألف دولار أمريكي، وستأتي مزودة بمحرك سداسي الأسطوانات بقوة 400 حصان وسعة 3.5 لتر مع علبة تروس يدوية بست سرعات، مع إمكانية اختيار ناقل حركة أوتوماتيكي مع زيادة في السعر قدرها 2150 دولار.

وزعمت العلامة التجارية البريطانية أن أسرع إصدار في طرازات الإميرا ستأتي بقدرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميلا في الساعة في أقل من 4.5 ثانية وبسرعة قصوى تبلغ 180 ميلا في الساعة.

ستتوفر ستة خيارات للألوان في طرازات الإصدار الأول أو ما يمسى الـ first edition وهي ألوان: Seneca Blue ، Magma Red ، Hethel Yellow ، Dark Verdant ، Shadow Gray ، و Nimbus Grey. تتميز سيارات الإصدار الأول أيضًا بزخرفة خارجية سوداء إضافية مع إمكانية طلب العميل مزيد من الزخرفة السوداء على هيكل السيارة أو المقصورة الداخلية مقابل مقابل 1400 دولارًا إضافية، وعجلات 20 بوصة وفرجار مكابح بشعار Lotus. كما تشمل الخيارات الداخلية جلد أحمر أو أسود أو رمادي أو أسمر مع خيار ألكانتارا مع خياطة باللون الأحمر أو الأصفر أو الرمادي.